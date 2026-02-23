Scomparso a Saint Moritz: trovato il corpo del 25enne Luciano Capasso

È stato trovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne originario di Qualiano, nel Napoletano, scomparso da cinque giorni sulle montagne di Saint Moritz. Il giovane si trovava in Svizzera per lavoro, faceva l’autista in un albergo della zona. Nei giorni scorsi aveva deciso di fare un’escursione in alta quota, intorno ai 2.700 metri. Secondo quanto riferito dalle autorità svizzere, però, durante il percorso sarebbe stato sorpreso da una violenta bufera di neve. Da quel momento si erano perse le sue tracce.

Il dramma dei familiari. “Ci dicevano: preparate il funerale”. Sono le dure le parole dei familiari del giovane morto in montagna e che esprimono dubbi sulle modalità di gestione dell’emergenza da parte delle autorità svizzere. “Le ricerche non sono mai partite e fin dall’inizio della vicenda è stato risposto con sarcasmo a mia madre: “Preparatevi a un funerale” – ha affermato Emmanuel Capasso, fratello del 25enne deceduto. “Il giorno dopo invece a me hanno detto: “Rassegnati, non abbiamo una sfera magica”, chiudendo poi bruscamente la comunicazione.

La ricompensa. Nel tentativo disperato di accelerare le ricerche, la madre, Raffaella Grande, aveva deciso di aumentare in modo significativo la

somma promessa a chiunque potesse ritrovare il figlio. La ricompensa era stata portata da diecimila a 50 mila euro, nella speranza di ottenere informazioni decisive. Prima che si perdessero le sue tracce, il giovane aveva inviato un messaggio al fratello. Poche parole, cariche di angoscia: “Cerco di non morire”. Le autorità svizzere parlano di una valanga all’origine della morte del 25enne. Ma al momento si tratta soltanto di ipotesi.