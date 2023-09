Stretta del Governo sulla sicurezza: dall’alba operazioni antimafia su tutto il territorio e blitz a Roma e Napoli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stretta del Governo sulla sicurezza. Dopo il blitz interforze a Caivano è scattata alle prime luci del mattino un’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia. Oltre 600 i militari impegnati nell’operazione antimafia “Maestrale-Carthago” su tutto il territorio nazionale: emesse 84 misure cautelari: 29 in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A coordinare l’operazione la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri.

Operazione interforze anche a Roma e Napoli. Altri 800 operatori sono impegnati dall’alba di oggi nell’operazione “Alto Impatto” nelle città di Roma e Napoli. L’obiettivo è di porre un freno alla criminalità e riportare la legalità in zone ad alta densità criminale, grazie ad una presenza rafforzata sul territorio delle forze dell’ordine.

A Roma l’operazione si concentra nel quartiere di Tor Bella Monaca. In corso perquisizioni alla ricerca di armi e droga in particolari tra alcuni appartamenti in via dell’Archeologia, nota come la strada dello spaccio. Qui per anni è stato attivo il “buco”, uno sportello h24 dello spaccio “famoso in tutta Roma”. Nel corso del blitz è stato trovato anche denaro in contante che è stato sequestrato. Si procedere poi ad accertamenti per stabilire la provenienza del denaro. Tra le varie operazioni effettuate, smurate anche diverse casseforti e sono state abbattute anche porte in ferro chiuse a chiave all’interno dei palazzi, grazie all’aiuto dei vigili del fuoco. L’operazione, è stata decisa anche alla luce della recente aggressione al prete antimafia Don Antonio Coluccia, salvato da un uomo della scorta.

A Napoli blitz nei “Quartieri Spagnoli”. Precisamente nel quartiere Montecalvario sono in corso numerose perquisizioni e si sta procedendo all’identificazione di persone e veicoli sospetti.

Tajani: “La sicurezza è al centro dell’azione del governo”. A ribadire l’impegno del Governo sul fronte sicurezza è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che con un post su X si dice “orgoglioso” dell’esecutivo. “Da Roma a Napoli, fino a Vibo Valentia. Operazioni all’alba contro la criminalità con uomini e donne della polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, che ringrazio”, scrive Tajani. Aggiungendo poi di essere “orgoglioso di questo governo che si batte per la legalità, contro mafia e droga, per restituire ai cittadini territori più sani”.