Domani terzo atto della rassegna per il 50° del Circolo Fotografico: ospite il fotoreporter Zolin

Terza e conclusiva serata all‘Auditorium Fonato di Thiene per uno degli eventi pensati per l’anno 2023 in occasione del 50° anniversario dalla fondazione del “Circolo Fotografico Città di Thiene”. Grazie alla collaborazione con il Comune locale, domani sera alle 20.30 si porterà a termine il trittico di serate speciali dedicate alle immagini e ai “reporter del click d’autore”, con ospite stavolta Nicola Zolin, giornalista e fotografo documentarista.

La rassegna Thiene Fotografia si appresta dunque a concludersi venerdì 14 aprile 2023 con protagonista della serata culturale – come nelle scorse occasioni l’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione – l’avventuroso reporter freelance veneto da sempre impegnato nel sociale, cittadino del mondo e con la Grecia e la Turchia spesso scenario dei suoi reportage.

La serata è intitolata “Sguardi sul reale” – Una vita da reporter. Già più che riuscite le prime due proposte serali del recente passato, nella data del 3 febbraio scorso con primo ospite della rassegna il fotografo belga Marc De Tollenaere e pochi giorni fa, il 27 marzo, con la pluripremiata fotografa di viaggi Sandra Zagolin. Iniziato a metà marzo invece l’annuale corso di fotografia, ma sono anche altri gli eventi e le iniziative che il Circolo ha messo in piedi ricordando tutti gli associati del passato, a partire dal 1973, e impegnando gli attuali iscritti e simpatizzanti.