Il mio Raid Roma-Tokyo | Ep. 6 Cartoline e fucilate. Il podcast dell’impresa di Arturo Ferrarin

Ferrarin decolla da Aleppo, in Siria, portando con sé un sacco di posta da consegnare in poche ore a Bagdad: normalmente, un una lettera impiega un mese per unire gli abitanti delle due città e in tanto alla partenza lo implorano di portare con sé la corrispondenza personale per quella città. L’aviatore thienese prosegue poi verso Bassora, volando sopra l’antica Mesopotamia, fra i fiumi Eufrate e Tigri, luccicanti laggiù in basso contornati da palmeti.

“Il mio volo Roma-Tokyo” è un progetto di Eco Vicentino. Ideazione, progettazione e coordinamento: Mariagrazia Bonollo. Voce narrante: Davide Dolores. Post produzione: Andrea Grigolato – Hoodooh. Registrato presso gli studi di House264 – Milano. Tratto dal libro di Arturo Ferrarin “Il mio volo Roma-Tokyo” (Idrovolante edizioni, 2019). Gli episodi saranno pubblicati con cadenza settimanale, tutti i venerdì. Ascolta qui le altre puntate.