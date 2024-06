Auto elettriche cinesi, l’Ue aumenta i dazi

Se il dialogo tra le autorità europee e quelle di Pechino non andrà a buon fine a partire dal 4 luglio ci sarà un aumento dei dazi sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina, per un valore tra il 17,4% e il 38,1%. La Commissione ha provvisoriamente confermato l’ipotesi di pratiche commerciali sleali, esaminato le probabili conseguenze e l’impatto delle misure su importatori, utenti e consumatori di auto elettriche nell’Ue, contattando anche le autorità cinesi per cercare di trovare una soluzione compatibile con gli standard del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio.

L’associazione dei produttori europei di auto dichiara: “Serve una solida strategia industriale per l’elettromobilità. Il commercio libero ed equo è essenziale per creare un’industria automobilistica europea competitiva a livello globale, mentre una sana concorrenza guida l’innovazione e la scelta per i consumatori, ma è solo una parte importante del puzzle della competitività globale”.