Buffett lascia la Berkshire. A 95 anni il ritiro del più famoso investitore al mondo

Warren Buffett si ritira. A quasi 95 anni, il più famoso investitore del mondo e il sesto uomo più ricco ha annunciato la volontà di dimettersi dalla carica di ceo del conglomerato Berkshire Hathaway, un colosso valutato oltre 1.000 miliardi di dollari.

Tutto questo dovrebbe avvenire entro la fine del 2025 e, allo stesso tempo, Buffet ha individuato Greg Abel come suo futuro successore.

La critica ai dazi americani. L’annuncio sarebbe arrivato durante l’assemblea degli azionisti, nel corso della quale Buffet non ha perso tempo e ha criticato i dazi di Donald Trump, pur senza nominare il presidente. “Non c’è dubbio che il commercio possa essere un atto di guerra”, ha detto, ammonendo però che “il commercio non dovrebbe essere un’arma”. Buffett ha tra l’altro sottolineato che può essere pericoloso per un Paese offendere il resto del mondo rivendicando la propria superiorità. “E’ un grosso errore, penso, quando hai sette miliardi e mezzo di persone che non ti apprezzano molto e 300 milioni che in qualche modo si vantano di quanto bene hanno fatto”, ha riferito.

Dunque a quasi 95 anni Warren Buffett, uno degli investitori più famosi al mondo per la sua affidabilità, si appresta a lasciare la guida della Berkshire Hathaway. La holding, che Buffett guida dal 1965, dopo aver rilevato la Berkshire che allora era una azienda tessile in difficoltà, è una tra le più grandi al mondo. E il suo amministratore delegato secondo il Bloomberg Billionaires Index nel 2024 era il decimo uomo piu’ ricco del mondo, con un patrimonio di 147 miliardi di dollari. Partendo dall’iniziale nucleo assicurativo che ha fornito il capitale per gli investimenti, la holding è arrivata a possedere una vasta gamma di imprese tra loro diversificate, raggiungendo un fatturato attorno ai 250 miliardi di dollari.