Cgia, evidenti differenze tra Nord e Sud su buste paga e tredicesime

La prima realtà geografica del Sud è Chieti che occupa il 55° posto con una retribuzione mensile media di 1.598 euro. Infine, tra le province con le retribuzioni più “leggere” scorgiamo Trapani con 1.143 euro, Cosenza con 1.140 euro e Nuoro con 1.129 euro. Maglia nera a livello nazionale è Vibo Valentia, dove i dipendenti occupati in questo territorio percepiscono uno stipendio mensile medio di soli 1.030 euro.

Per molte Pmi tra Natale ed Epifania scattano le ferie “forzate”: diverse piccole e medie imprese manifatturiere dei settori più in affanno hanno deciso quest’anno di sospendere l’attività dal 24 dicembre fino all’Epifania. La mancanza di ordini ha praticamente “obbligato” molti imprenditori a chiudere i cancelli delle proprie fabbriche per circa quindici giorni, consentendo così ai propri collaboratori di usufruire delle ferie accumulate nei mesi precedenti, ma non ancora godute.