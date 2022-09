Registro delle opposizioni contro il telemarketing: da fine luglio oltre 2milioni gli iscritti

contro il telemarketing selvaggio, con una media di 100mila nuove adesioni a settimana.

Agli operatori è stato dato un mese per aggiornare i propri elenchi telefonici ed eliminare i contatti di chi ha espresso il proprio no alla loro attività di telemarketing, altrimenti scatteranno le sanzioni e anche molto salate.

Dunque una nuova limitazione per gli operatori, che si aggiunge a quella del 2011, quando è stato creato il primo registro delle opposizioni per gli utenti presenti negli elenchi telefonici. Nel corso di circa dieci anni sono stati circa mezzo milione gli utenti che hanno aderito al registro. Anche in questo primo caso, erano previste sanzioni per gli operatori che non lo rispettavano.

L’iniziativa del Mise contro le chiamate commerciali indesiderate, ha avuto il merito di semplificare le procedure (già in vigore per i numeri fissi e per l’indirizzo postale) per tutti quei cittadini che non vogliono più essere contatti dagli operatori di telemarketing. E di estenderlo anche ai call center con sede all’estero. Un limite però c’è e riguarda il telemarketing illegale praticato dai soggetti stranieri. In assenza di specifiche convenzioni con il Paese in questione, si può infatti fare ben poco contro questa assillante pratica commerciale.

Cosa rischiano gli operatori inadempienti: le multe possono arrivare fino al 4% del fatturato, per un valore complessivo che può raggiungere anche i 20 milioni di euro.

Cosa cambia: secondo le associazioni dei consumatori, prima della creazione del nuovo registro ogni utente telefonico riceveva in media cinque telefonate commerciali alla settimana, che ad agosto sono scese tra l’1 e le 2 al giorno, complici però, anche le ferie estive.

Come funziona: Si possono registrare anche diversi numeri di telefono mediante tre modalità: telefono, web ed email. Telefonicamente si chiama dall’utenza che si vuole iscrivere, il numero verde 800 957 766 in caso di utenze fisse o il numero 06 42986411 in caso di cellulari. Via web basta accedere al sito (www.registrodelleopposizioni.it) e seguire le indicazioni di iscrizione. Via mail si deve invece compilare l’apposito modulo RPO di “Iscrizione” con i dati richiesti, inserendo fino a cinque numeri di telefono e inviare lo stesso a: iscrizione@registrodelleopposizioni.it