A Schio la società, la cultura e la politica tornano al centro con il festival Lane Rosse

Parte domani a Schio il festival politico-culturale Lane Rosse, che copia (ma in versione invernale) la partecipata esperienza del festival “Fornaci rosse” a Vicenza. A promuoverlo nella città laniera sono un gruppo di attivisti ed attiviste scledensi appartenenti a varie realtà associative locali: le varie sezioni locali dell’Anpi, Maima, Libera, Collettivo Femminista Scledense e altri attivisti politici locali si sono messi infatti in rete per elaborare un progetto per la città.

Lane Rosse si terrà al circolo operaio Il Bruco di Magrè da giovedì 9 a domenica 12 marzo e prevede la partecipazione di protagonisti di primo piano della scena culturale, sociale e politica italiana: si parlerà di lavoro, disuguaglianze, diritti, storia, ambiente, tematiche di genere, guerra, sanità pubblica e povertà.

“Dopo anni di pandemia in cui le occasioni di incontro e dibattito hanno latitato – spiegano gli organizzatori – ci sembrava importante tornare a riunirsi e soprattutto a progettare un’idea di società diversa da quella mainstream”.

La scelta del circolo operaio di Magrè come sede del festival non è casuale, essendo un luogo storico di Schio che gli organizzatori ritengono meriti una valorizzazione adeguata. Qui sarà possibile bere e cenare a margine degli incontri (due per giornata, uno alle 18 e uno alle 20,45, tre il sabato e domenica con un incontro anche alle 16) e di ascoltare buona musica a fine serata.

L’obiettivo è anche avvicinare i giovani: “I luoghi di aggregazione sono sempre più scarsi – commentano i promotori -, basti pensare a quanti hanno chiuso negli ultimi anni, per cui ci sembrava necessario mettere in rete le realtà locali per creare nuove opportunità di incontro”.



Gli ospiti e il programma

Fra gli ospiti del festival Lane Rosse, i giornalista Gad Lerner e Laura Gnocchi, Piergiorgio Boscagnin responsabile Pfas Lega Ambiente; Michela Piccoli referente delle Mamme No Pfas; la scrittrice Giulia Blasi e la formatrice Irene Facheris (scrittrice), David Yambio, portavoce del movimento Refugees in Libya, il sociologo Domenico De Masi, lo scrittore Simone Fana, il professore di politica internazionale Francesco Strazzari, il giornalista di Repubblica Giampaolo Cadalanu (giornalista Repubblica), lo speaker radiofonico Massimo Cirri, la giornalista di Report Chiara D’Ambros, l’attivista Giuseppe De Marzo, lo scrittore Giulio Marcon, il professore di scienze politiche Lorenzo Zamponi.

Sul palco si esibiranno IononsonoErika, Susanna Trevisan “Schiuma”, MontMartre Memories.Tutte le info sulla pagina Facebook Lanerosse-Schio e Instagram Lanerossefest.