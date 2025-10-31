Dai quasi 200 chili alla maratona di New York: per lo chef Matteo Grandi “volere è potere”

Ha raggiunto in questo ore New York insieme al fratello e a due amici e domenica correrà la maratona, dopo essersi ripreso in mano la propria vita. Non smette di stupire lo chef Matteo Grandi, titolare del ristorante “Matteo Grandi in Basilica” in piazza dei Signori a Vicenza, che dopo aver perso 105 chili in dieci mesi, domenica affronta la più famosa delle maratone.

Dieta e sport, e addio alla dipendenza dai dolci: questo il segreto di Grandi, poco più di un anno ha stravolto la sua vita, passando da quasi 200 chili a 89. “Non riuscivo neanche a fare i tre gradini del ristorante, avevo firmato il mio suicidio” ha raccontato ai media in una delle tante interviste in questi mesi. Ora invece, correrà per 42 chilometri Ora scia, pratica sport, è felice e vuole scrivere un libro.

1 di 4

L’inizio della rivoluzione del giovane chef stellato è a giugno 2024: di diete ne aveva fatte altre, ma è stato solo allora che è scattato qualcosa dentro che l’ha portato a cambiare vita. “Serve tanta fatica e dedizione – spiuega sui social – perché nessun risultato arriva a gratis! Ricevo molti messaggi di persone che mi chiedono come ho fatto. Ragazzi, ‘volere è potere’!”. E fornisce pure alcuni consigli: fissare piccoli obiettivi ogni giorno, il desiderio di stare bene è la chiave per il cambiamento, imparare a mangiare in modo sano e farne uno stile di vita, non una dieta difficile.

Diventato un volto noto quando nel 2014 ha vinto il reality cooking ‘Hell’s Kitchen Italia’, Grandi è ha lavorato per molti anni in Asia a fianco di Jean-Claude Fugier. In centro a Vicenza gestisce da alcuni anni il ristorante Matteo Grandi in Basilica, il Bistrot Garibaldi e la Pizza dei Signori in contrà Morette sempre nel capoluogo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Grandi (@matteograndi_inbasilica)

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.