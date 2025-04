Violento frontale in via Montegoggio: 5 feriti, 3 in gravi condizioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto poco dopo le 22,30 a Breganze in via Montegoggio, lungo la strada che porta a San Giorgio di Perlena, all’altezza di villa Basso.

Ancora frammentare le notizie in merito. Si tratterebbe di un frontale fra due veicoli: sul posto, oltre alle forze dell’ordine sono presenti ben tre ambulanze. Una delle due auto si è ribaltata, mentre l’altra è rimasta, distrutta, di traverso in mezzo alla carreggiata.

Due feriti, quelli in condizioni più gravi, sono stati centralizzati in codice rosso all’ospedale di Vicenza; un terzo, pure in codice rosso, è stato trasferito all’ospedale di Santorso; mentre due feriti in codice giallo sono ricoverati all’ospedale di Bassano.

Notizia in aggiornamento