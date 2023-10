Forte maltempo in arrivo: previsti 100/150 mm di pioggia sull’Alto Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo un settembre e una prima metà di ottobre avara di piogge con alte pressioni di stampo estivo che non lasciavano spazio a cambiamenti del tempo, ora sembra che la situazione si sia sbloccata. Un “treno” di perturbazioni atlantiche ci accompagna da metà mese e sembra continuerà ancora per parecchi giorni. L’imminente peggioramento del tempo che sta arrivando sulla nostra provincia porterà un carico di pioggia in 48 ore, equivalente in molte località del nostro territorio alla pioggia media mensile. Negli ultimi 10 giorni sull’alto vicentino sono caduti 200 mm di pioggia, il terreno è ormai saturo. Nelle prossime 48 ore sono previsti picchi fino a 150 mm sulle pedemontane. E’ concreta quindi la possibilità di allagamenti, smottamenti, esondazioni di piccoli corsi d’acqua. Il Bacchiglione a Vicenza che il 27 ottobre aveva toccato i 190 cm, potrebbe superare i 3 metri nella giornata di martedì. Valori sicuramente non preoccupanti per la città che ricorda gli oltre 6 metri dell’alluvione avvenuta esattamente 13 anni fa (il 1 novembre 2010).

Lunedì 30 Ottobre

Il vicentino si sveglierà sotto forti rovesci di pioggia. Tuttavia dalla tarda mattinata e per gran parte del pomeriggio sulle pianure, specie quelle meridionali non ci saranno fenomeni o saranno comunque brevi e sporadici. Continuerà invece piovere senza sosta sui rilievi per effetto “stau” provocato dai venti di scirocco. In serata un nuovo fronte investirà tutta la provincia con pioggia battente e possibili temporali che continueranno anche in nottata. Temperature stazionarie, ancora caldo per il periodo in quota con zero termico a 3000 metri.

Martedì 31 Ottobre

La mattina ancora rovesci sparsi, ma meno intensi e più intermittenti del giorno precedente. I fenomeni saranno in esaurimento nel primo pomeriggio con ampie schiarite verso sera. A fine evento saranno caduti generalmente 100/150 mm di pioggia sulle Prealpi e Pedemontane, 60/100 mm su alte pianure, 30/60 su medio e basso vicentino.

Mercoledì 1 Novembre

Pausa precipitativa tra una perturbazione e l’altra. Sarà una bella giornata di sole con poche nubi. Possibile riduzione della visibilità per foschie in pianura durante le ore più fredde del giorno. Temperature in diminuzione in montagna, massime in aumento in pianura causa maggiore soleggiamento con punte di 17-18 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Da giovedì a domenica altre perturbazioni atlantiche giungeranno sul nostro territorio con il loro importante carico di pioggia. Le correnti si faranno via via più fresche e arriverà la prima neve sulle cime più alte del vicentino. Al momento la giornata migliore per vedere qualche ora di sole sembra essere sabato.