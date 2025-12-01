Previsioni 2-4 dicembre: nuvolosità e qualche debole pioggia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Il nord est italiano è attualmente interessato da modeste correnti umide ed instabili in risalita dal Mediterraneo. Precipitazioni deboli ed intermittenti con neve a quote medie. Un clima quindi più di stampo autunnale che invernale.

Martedì 2 dicembre

Giornata grigia e umida sul vicentino per nubi basse. Ci sarà qualche debole pioggia sparsa più probabile la mattina e la sera. Deboli fioccate sulle Prealpi solamente oltre i 1300/1400 metri. Temperature in aumento nei valori minimi. Estremi termici in pianura tra 6 e 10 gradi.

Mercoledì 3 dicembre

Sulla nostra provincia il cielo si presenterà nuvoloso per tutta la giornata. Tuttavia non sono previste precipitazioni di rilievo. Temperature oltre le medie del periodo per merito di correnti miti meridionali.

Giovedì 4 dicembre

Situazione che rimane invariata. Molte nubi ancora in transito sul vicentino con bassa probabilità di schiarite e di precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo.

Tendenza nel lungo termine

Un debole peggioramento sarà possibile nella mattinata di venerdì con pioggia in pianura e fioccate in montagna oltre i 1300 metri. Nel fine settimana tempo in miglioramento e schiarite via via più ampie. Clima mite per il periodo.

