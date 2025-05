Previsioni 9-11 maggio: tempo in graduale miglioramento

Situazione generale

Il minimo depressionario che ha portato molte precipitazioni sul Veneto negli ultimi giorni tende a spostarsi verso est. Si vedrà ancora un pò di instabilità sul vicentino, ma il tempo andrà gradualmente migliorando soprattutto in pianura dove grazie anche all’aumento della pressione atmosferica avremo ampi spazi soleggiati con la colonnina del mercurio che tornerà rapidamente a salire.

Venerdi’ 9 maggio

La mattina un debole impulso perturbato porterà delle piogge sparse che dalla pianura si sposteranno verso le Piccole Dolomiti. I fenomeni saranno in esaurimento a metà giornata con parziali schiarite sul medio e basso vicentino. Tuttavia qualche locale improvviso rovescio potrebbe verificarsi in serata sulle vallate prealpine. Temperature in lieve aumento con valori di poco sotto le medie del periodo. Massime in pianura sui 20 gradi.

Sabato 10 maggio

Dopo parecchi giorni grigi su gran parte della provincia splenderà il sole. Solamente lungo la fascia prealpina ci saranno degli addensamenti nuvolosi che potrebbero dar luogo a brevi piovaschi ai confini col Trentino. Lo zero termico dai 2000 metri si porterà verso i 2500 e in pianura le temperature andranno a guadagnare qualche grado riportandosi sulle medie del periodo intorno ai 22-23 gradi.

Domenica 11 maggio

In pianura cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, mentre sui monti ci sarà ancora molta variabilità. Non si esclude qualche locale rovescio pomeridiano sulle prealpi. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Tendenza nel lungo termine

Per gran parte della prossima settimana il nostro territorio si troverà a metà strada tra l’alta pressione posizionata sul centro-nord Europa ed un flusso di correnti più instabili sul Mediterraneo. Ci attendiamo quindi un tempo sostanzialmente asciutto in pianura, mentre in montagna permangono condizioni di instabilità pomeridiana. Clima gradevole con valori termici in linea con le medie di metà maggio.