Previsioni meteo 22-24 ottobre: bel tempo con temperature minime in calo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo la breve parentesi perturbata il tempo tende migliorare velocemente. La perturbazione che ci ha interessati nella giornata di giovedì si sposta sulle regioni centrali Italiane e lascia spazio al sole sul vicentino.

VENERDI’ 22 OTTOBRE

La mattina cielo sereno sulle prealpi e alta pianura. Ancora nubi sul basso vicentino in diradamento nel corso della giornata. Nel pomeriggio avremo qualche innocua nube addossata sui rilievi mentre in pianura sarà il sole a prevalere. Temperature massime in lieve aumento.

SABATO 23 OTTOBRE

In generale sarà una bella giornata di sole su tutto il territorio. Da segnalare possibili foschie o nebbie basse nella prima mattinata sul vicentino meridionale. Elevata escursione termica tra il giorno e la notte in pianura con estremi compresi tra 6 e 19°C

DOMENICA 24 OTTOBRE