Previsioni meteo 25-27/7, ultimi giorni di luglio tra piogge e cali termini

Evoluzione Generale

Una circolazione ciclonica, con un minimo depressionario in movimento dalla Francia verso il Mar Ligure tra venerdì e sabato mattina, interesserà l’Italia centro-settentrionale, per poi spostarsi definitivamente verso est nella giornata di domenica. A seguire, una seconda saccatura associata ad aria fredda si approfondirà dal Nord Europa, portando un nuovo peggioramento e un sensibile calo termico sulle regioni centro-settentrionali.

Venerdì 25 luglio

Nuvole e rovesci, temperature in calo. Nel pomeriggio e in serata il cielo sarà nuvoloso, con locali schiarite solo a ovest. Sono previste fasi di precipitazioni discontinue, con rovesci e temporali, che potranno temporaneamente diradarsi o esaurirsi, per poi riprendere verso fine giornata, a partire dai settori orientali. Le temperature massime saranno in generale diminuzione e si posizioneranno al di sotto della media stagionale.

Sabato 26 luglio

La giornata di sabato sarà caratterizzata da frequente nuvolosità, con parziali schiarite solo nel tardo pomeriggio/sera. Nella notte e fino alle prime ore del mattino, rovesci e temporali interesseranno i settori orientali. Successivamente, le precipitazioni tenderanno a diventare più sporadiche e discontinue, con possibili assenze temporanee in pianura. Le temperature minime non subiranno variazioni significative o saranno in lieve calo; le massime rimarranno stabili o in locale aumento.

Domenica 27 luglio

La domenica vedrà una variabilità meteorologica, con spazi di sereno alternati a crescenti addensamenti nuvolosi. Nella notte e fino alle prime ore del mattino, saranno possibili residui fenomeni sui settori orientali, poi le precipitazioni saranno generalmente assenti fino alla tarda mattinata. Seguirà un nuovo aumento della probabilità di precipitazioni sparse, con rovesci e locali temporali, che interesseranno prima le zone montane e pedemontane, per poi estendersi, da metà pomeriggio, anche alla pianura con fenomeni localizzati. Verso fine giornata, è probabile una fase di instabilità, con fenomeni diffusi sui settori centro-meridionali e costieri. Le temperature minime saranno stazionarie o in locale diminuzione; le massime riprenderanno a salire, avvicinandosi alla media del periodo. I

Previsioni e medio termine

La giornata di lunedì sarà instabile/perturbata, con nuvolosità diffusa al mattino e precipitazioni estese, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. Nel pomeriggio, si assisterà a un’attenuazione dei fenomeni, che diventeranno più discontinui e si esauriranno sui settori settentrionali entro fine giornata. Le temperature minime non subiranno variazioni significative; le massime, invece, saranno in calo anche marcato, con valori sotto la media del periodo.