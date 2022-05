Auto contro un platano nella notte: muore un 28enne. Era stato a trovare la fidanzata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Potrebbe essere stato un colpo di sonno alla guida a causa il dramma sulla strada costato la vita a un giovane vicentino di 28 anni, residente ad Agugliaro nel Bassovicentino insieme ai genitori, una famiglia di origini rumene. Vittima dell’incidente mortale avvenuto alle 4 del mattino di sabato è Catalin Constantin Bostan, di professione autista vettore di prodotti alimentari.

A bordo della sua Alfa Romeo Giulia di colore bianco si sarebbe schiantato contro il tronco di un platano, ad alta velocità, in territorio padovano tra Vo ed Este, sulla provinciale sp 89 “Euganea”, nel tratto di via Marconi. La sua vettura dai primi rilievi affidati alla polizia stradale di Padova sembra abbia invaso improvvisamente la carreggiata di marcia, trovando l’ostacolo sul viale alberato lungo il lato opposto. Un botto frontale fatale per lo sfortunato 28enne, spirato in pochi attimi all’interno del veicolo, ridotto a un intreccio di lamiere.

A riversarsi in strada sono stati alcuni residenti delle vicinanze, svegliati dal forte rumore esterno, e qualcuno ha dato l’allarme vedendo l’Alfa Romeo incidentata in mezzo alla strada dopo la carambola sul platano, uno scenario raccapricciante per chi ha tentato subito di prestare aiuto in attesa dei soccorsi qualificati. Sul posto è giunta un’ambulanza del servizio notturno del 118, ma la squadra medica ha potuto fare poco sul corpo già senza vita del 28enne, morto in conseguenza dei traumi da impatto riportato nello schianto violentissimo.



Anche i vigili del fuoco hanno lavorato per ore, fin quasi l’alba, per recuperare il mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza in strada. Catalin Constantin Bostan sembra avesse trascorso la serata in compagnia della fidanzata a Vo sui Colli Euganei e si era rimesso in auto a tarda notte, probabilmente dirigendosi verso a casa. Il paese dove anche lui era cresciuto in passato, prima di trasferirsi nel paese del Bassovicentino. Non essendoci al momento riscontri su eventuali coinvolgimenti di altri veicoli nella dinamica dell’incidente, l’ipotesi del colpo di sonno alla guida viene tenuta in considerazione per spiegare la disgrazia, fermi restando gli esiti ad oggi riservati delle rilevazioni delle forze dell’ordine chiamate sul posto.

Il giovane morto sabato notte lascia i due genitori Michela e Costel Bosatan nel dolore. Originari di Mangalia, città della Romania, con loro condivideva un alloggio ad Agugliaro, comunità in lutto dalle prime ore di sabato per aver perso in modo tragico nella notte precedente un proprio concittadino non ancora trentenne.