Ritrovato senza vita l’anziano scomparso domenica. Il corpo nel fiume Bacchiglione

Si sono concluse nella tarda mattinata di oggi le ricerche del 78enne di Montegalda, scomparso da casa domenica scorsa senza più fornire notizie dei suoi spostamenti. Come era nel timore delle prime ore, il pensionato vicentino era caduto nelle acque del fiume Bacchiglione.

Il corpo dell’anziano – Luigi Babbolin il suo nome – è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo hanno trasportato sulle sponde.

Il rinvenimento è avvenuto nel fiume, dunque, in una zona isolata ricca di folta vegetazione sulle rive del corso d’acqua. La famiglia del 78enne è stata informata nelle scorse ore del triste epilogo delle ricerche e della sorte toccata al congiunto, morto con ogni probabilità per annegamento. Non è noto se l’uomo sua finito nel Bacchiglione in maniera incidentale o deliberatamente.

L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di domenica nel suo paese d’origine e di residenza, Montegalda, dopo il mancato rientro del pensionato, con problemi di invalidità. La vicinanza con il corso del fiume aveva indirizzato fin da subito le ricerche del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma sono servite 36 ore per fare di un sospetto una certezza.

La notizia è in aggiornamento