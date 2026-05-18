Autoarticolato investe e uccide una donna in bici

drammatico incidente nel pomeriggio di oggi a Orgiano: una donna è morta travolta da un camion. L’incidente è avvenuto in via Pilastro intorno alle 16 di oggi, lunedì 18 maggio.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era in sella alla sua bicicletta e stava pedalando quanto è stata investita da un Tir.

I soccorsi sono scattati immediatamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per la vittima dell’investimento non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Lonigo, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri e a un’ambulanza del Suem 118.

Notizia in aggiornamento

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