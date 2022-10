Studentessa ferita mentre sale sull’autobus nella calca di di gente

Una studentessa vicentina di circa 16 anni è rimasta ferita ieri dopo la fine della scuola, mentre si accingeva a salire sull’autobus di linea di Svt, in quel momento in sosta nella stazione delle autocorriere di Noventa Vicentina. La giovane sarebbe stata spinta fino a perdere l’equilibrio appena messo piede dentro il mezzo pubblico, rimanendo con il corpo compresso tra un sedile e altri studenti che si affrettavano a prendere posto.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 di martedì alla centrale operativa del Suem di Vicenza, che ha inviato subito un’ambulanza dal vicino ospedale di Noventa Vicentina. Nel frattempo la ragazza, rimasta ferita e in stato di evidente agitazione, è stata soccorsa e confortata dal personale dell’azienda di trasporto pubblico, tra cui lo stesso autista.

Tra chi voleva dare un mano e i curiosi che si sono assiepati intorno a dove stazionava il pullman di Società Vicentina Trasporti, nella struttura di via Porta si è creato un capannello di gente in attesa che la studentessa venisse portata via in ambulanza, ricoverata poi in codice giallo al pronto soccorso del San Bortolo a Vicenza. In seguito è stata sottoposta ad accertamenti che avrebbero escluso lesioni interne.

Si è trattato dunque di un evento accidentale, che allo stato attuale non dovrebbe portare a inchieste o denunce o mancanze in termini di rispetto delle norme di sicurezza interne, e non ci sarebbero riscontri di responsabilità dirette da parte di altri giovani, ai quali viene comunque raccomandata maggior prudenza nella fasi di salita e discesa dai mezzi pubblici, in particolare quando affollati come a volte capita all’uscita da scuola. Un’abitudine infatti pericolosa, e spesso immotivata, quella di guadagnarsi spazio “ad ogni costo” per timore di perdere la corsa.