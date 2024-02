Accordo raggiunto a Bruxelles sugli aiuti a Kiev. Al via un pacchetto da 50 miliardi di euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I 27 leader dell’Ue hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’Unione. A renderlo noto è stato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dichiarando: “Abbiamo un accordo. Tutti i 27 leader hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’Ue. In questo modo si garantisce un finanziamento costante, a lungo termine e prevedibile per l’Ucraina. L’Ue sta assumendo la leadership e la responsabilità del sostegno all’Ucraina”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime soddisfazione: “Non era facile, una soluzione a 26 era un problema, un precedente pericoloso, abbiamo lavorato molto per una soluzione a 27 e siamo molto soddisfatti”.