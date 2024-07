Commissione Ue: Ursula von der Leyen riconfermata. ‘No’ di FdI, decisivi i voti dei Verdi

La presidente uscente dell’esecutivo UePer essere rieletta le occorrevano 360 voti. La von der Leyen puntava a superare quota 380, migliorando la prestazione di cinque anni fa e ci è riuscita. “Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me”, ha scritto su X la presidente della Commissione Ue.

La conferenza stampa. “L’altra volta ho avuto 8 voti sopra la maggioranza, questa volta 41: è molto meglio. E lancia anche un messaggio di fiducia e testimonia il lavoro che abbiamo fatto insieme al Parlamento”, ha poi detto in conferenza stampa. “Noi abbiamo lavorato per una maggioranza democratica, per un centro pro-Ue. E alla fine mi ha sostenuto. Credo che il nostro approccio è stato corretto”, ha risposto a chi le chiedeva se il voto contrario di Fratelli d’Italia, non abbia evidenziato che poteva essere adottato un approccio diverso.

Decisivi i voti dei Verdi. È quanto emerge da una prima analisi del voto. La presidente ha infatti incassato 401 consensi. Con l’annunciato sostegno dei Verdi, la maggioranza su cui poteva contare con Popolari, Socialisti e Liberali avrebbe dovuto raggiungere la quota teorica di 454 voti. Dunque a conti fatti, i franchi tiratori risultano oltre 50.

Gli europarlamentari di Fratelli d’Italia hanno votato contro la sua rielezione. “Per noi votare a favore di von der Leyen avrebbe significato andare contro ad alcuni dei nostri principi”, ha detto l’eurodeputato di FdI Nicola Procaccini. Il gruppo dei Verdi invece ha sostenuto von der Leyen. Anche durante il lungo applauso nell’emiciclo di Strasburgo a seguito dell’annuncio dei risultati del voto di riconferma gli eurodeputati di Fratelli d’Italia sono rimasti seduti e si è registrato il gelo dai Patrioti e dall’estrema destra.

Lega: “La conferma di Ursula Von der Leyen è una brutta notizia per i cittadini europei e per gli italiani”. In una nota il partito di Matteo Salvini sottolinea come la ‘brutta notizia’ penalizzi in particolare i cittadini italiani, per “il pericoloso sostegno di sinistre ed eco-fanatici. Tradito il voto di milioni di elettori che chiedevano il cambiamento e che ora subiranno le scelte scellerate degli estremisti verdi”.

Congratulazioni alla von der Leyen da Forza Italia. Su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha fatto i complimenti alla presidente riconfermata: “Congratulazioni von der Leyen! Fieri del grande lavoro di squadra del Ppe per sostenere la tua conferma alla guida della Commissione europea. Conta sempre su Forza Italia per costruire un’Europa più competitiva, più sicura e portatrice di pace”, si legge su X.