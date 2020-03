Coronavirus, Bruxelles propone: stop a viaggi verso l’Ue per 30 giorni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen in un videomessaggio su Twitter ha spiegato: “Dobbiamo fare di più per ridurre l’enorme pressione sui nostri sistemi sanitari. Meno viaggi ci sono, più possiamo contenere il virus. Come ho appena informato i nostri partner del G7, propongo ai capi di Stato e di governo di introdurre restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali nell’Unione Europea”. La presidente della Commissione ha proseguito: “Queste restrizioni temporanee saranno in vigore per un periodo iniziale di 30 giorni, che possono essere prolungati se necessario”.

Ursula von der Leyen ha poi aggiunto che “ci sono esenzioni” al divieto di ingresso nell’Ue. “I residenti di lungo periodo nell’Ue, i membri delle famiglie dei cittadini dell’Ue e i diplomatici saranno esentati da queste restrizioni. Il personale essenziale, come i medici, il personale sanitario, gli scienziati e gli esperti che aiutano a combattere il Coronavirus dovrebbero continuare a essere ammessi nell’Ue, come le persone che trasportano merci”. Inoltre anche “ai lavoratori transfrontalieri deve essere consentito entrare”.