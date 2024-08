Corsa alla Casa Bianca, Kamala Harris ha scelto: Tim Walz sarà il suo vice

La notizia è stata confermata dalla stessa Harris dopo le anticipazioni date dall'emittente televisiva Cnn. “Siamo pronti a vincere con Tim Walz” scrive la campagna di Harris dopo la nomina del governatore del Minnesota a candidato vice presidente. Walz, sessant'anni, l'avrebbe spuntata su Josh Shapiro, governatore della Pennsylvania. Potrà aiutare Harris negli Stati del Midwest, fondamentali per la vittoria il 5 novembre. I due appariranno stasera ad un evento elettorale in Pennsylvania. I loro discorsi sono attesi alle 17 ora locale, le 23 italiane.

Ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale, democratico progressista, Tim Walz è un politico esperto: ha servito al Congresso per 12 anni prima di essere eletto alla guida del suo Stato per due volte. E' noto per le sue posizioni progressiste: tra le altre cose è un sostenitore del diritto all’aborto, della legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo e di maggiori controlli sul possesso di armi da fuoco. Negli ultimi tempi ha coniato una definizione di successo per definire la coppia Trump-Vance: “Plain weird”, semplicemente bizzarri.

Immediata la reazione dei repubblicani. La campagna deìi Donald Trump ha già definito Tim Walz “un liberale incompetente”. Secondo l'entourage del tycoon, Harris “si è inginocchiata di fronte alla sinistra antisemita e anti-israeliana e ha scelto qualcuno di pericolosamente progressista come lei”. E il super Pac pro-Trump Make America Great Again Inc ha scritto sui social media che Harris e Walz “sono entrambi radicali di estrema sinistra che non sanno come governare”.