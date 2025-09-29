Elezioni in Moldavia, vince il partito filo europeo di Maia Sandu

Le reazioni della politica internazionale. Il primo commento ad arrivare è quello dell’alto rappresentante Ue Kaja Kallas che sui social scrive: “Il voto della Moldavia è un chiaro sì a un futuro europeo. Nonostante i massicci sforzi della Russia per diffondere disinformazione e comprare voti, nessuna forza può fermare un popolo impegnato per la libertà. Siamo al fianco della Moldavia nel suo percorso verso l’Ue”.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Moldavia, ci sei riuscita di nuovo. Nessun tentativo di seminare paura o divisione ha potuto infrangere la tua determinazione. Hai fatto una scelta chiara: Europa, democrazia e libertà. La nostra porta è aperta. E saremo al tuo fianco in ogni fase del cammino. Il futuro è tuo”.

La presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola: “Il futuro della Moldavia è in Europa! Con questo storico passo avanti, il popolo moldavo ha scelto la via della democrazia, della speranza e delle opportunità. Ha scelto l’Europa. L’Europa è la Moldova. La Moldova è Europa.”