Guerra: Kiev “al 90% d’accordo con il piano di pace di Trump”. Usa pronti a concedere la Crimea a Mosca

Spiragli di pace si aprono sul conflitto russo-ucraino. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha detto ai funzionari americani che Kiev è “al 90%” d’accordo con il piano di pace del presidente Trump” presentato questa settimana a Parigi. E’ quanto fa sapere il New York Post citando un alto funzionario di Washington.

La palla passa a Mosca. La domanda è dunque sempre la stessa: Mosca sarà d’accordo? “La prossima settimana a Londra, vogliamo prendere una decisione per un cessate il fuoco completo e globale”, ha affermato il funzionario, sottolineando che “l’intento è quindi quello di avere discussioni con i russi e poi dire, ‘OK, questa è la vostra migliore e definitiva offerta’, per scoprire la situazione di entrambe le parti”.

Donald Trump si mostra sempre più impaziente. “Se per qualche motivo, una delle due parti rende molto difficile” un accordo per la pace “diremo loro che ‘siete sciocchi’ e ‘siete persone orribili’ e lasceremo perdere”, ha avvertito il presidente americano. Poche ore prima il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato: “nei prossimi giorni” sarà presa una decisione sulla fattibilità della pace, dopo una serie di incontri a Parigi con rappresentanti europei e ucraini.

Della guerra hanno poi parlato lo stesso Trump e il premier britannico Keir Starmer, per giungere a una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina, ma anche in Medio Oriente. Lo afferma la Casa Bianca in una nota riferendo del colloquio telefonico tra i due leader. Il presidente americano ha anche dichiarato di attendere con ansia la sua prossima visita di Stato in Regno Unito con re Carlo III prevista a fine anno.



Usa pronti a concedere la Crimea alla Russia. Secondo l’agenzia Bloomberg, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riconoscere il controllo russo sulla regione ucraina della Crimea come parte di un più ampio accordo di pace tra Mosca e Kiev.