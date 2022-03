Guerra Russia-Ucraina: oggi secondo round di colloqui

Il secondo round di colloqui tra Ucraina e Mosca per cercare di arrivare a una tregua, previsto per oggi, dovrebbe tenersi in Bielorussia: è quanto risulta da informazioni ottenute dalla Tass. Dopo il primo incontro avvenuto lunedì sul confine tra Ucraina e Bielorussia, questo dovrebbe aver luogo nell'area occidentale del Paese: “tuttavia non c'è ancora certezza sull'evento”, sottolinea l'agenzia di stampa russa. Ieri media russi avevano riferito che si sarebbe tenuto al confine tra Ucraina e Polonia.

“I combattimenti sono in corso e l'occupazione della nostra città è in corso”. Così il sindaco di Kherson, parlando a una radio ucraina, citato dalla Bbc Russian. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, le forze russe hanno preso la stazione ferroviaria e il porto della città nella notte. Il sindaco ha poi riferito che molte persone sono morte, inclusi soldati e civili ucraini, e che i funzionari del governo stanno ora cercando di assicurarsi che le persone possano andarsene o raggiungere i rifugi.

Vladimir Putin “ha fatto male i calcoli”: pensava di invadere senza problemi l'Ucraina invece si è trovato di “fronte un muro che non si aspettava”. Lo afferma il presidente americano, Joe Biden, aprendo il suo primo discorso sullo Stato dell'Unione. Putin – ha detto ancora Biden – è più isolato che mai nel mondo, “noi siamo uniti” contro la sua guerra “premeditata e non provocata”. Il presidente statunitense ha definito Putin “un dittatore”.