Guerra Ucraina Russia, telefonata Trump-Putin. Zelensky: “non è pronto per la pace”

Telefonata fiume tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin per trovare un accordo di pace. Il tycoon tramite il suo social Truth ha fatto sapere di aver raggiunto con il presidente russo un’intesa: “lavoreremo presto per avere un cessate il fuoco completo e, alla fine, una conclusione di questa guerra davvero orribile tra Russia e Ucraina”. L’inquilino della Casa Bianca ha definito la sua telefonata con il capo del Cremlino “molto buona e produttiva”. “Molti elementi del contratto di pace sono stati discussi, tra cui il fatto che migliaia di soldati stanno venendo uccisi, e sia il presidente Putin che il presidente Zelensky vorrebbero che ciò finisse”, ha aggiunto Trump, “e si spera, per il bene dell’umanità, che riusciremo a portare a termine il lavoro”. I due presidenti , secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, hanno quindi concordato di “avviare immediatamente i negoziati” sul cessate il fuoco in Ucraina, che si terranno in “Medio Oriente”.

Il colloquio è stato lo spunto anche per concordare l’avvio di negoziati “immediatamente” in Medio Oriente. I leader hanno parlato ampiamente del Medio Oriente e di una potenziale cooperazione per prevenire futuri conflitti. Hanno inoltre discusso della necessità di fermare la proliferazione di armi strategiche e si impegneranno con altri per garantire la più ampia applicazione possibile”.

Le richieste di Putin. Il capo del Cremlino ha dato l’ok per lo stop agli attacchi alle centrali ucraine per 30 giorni: dovrebbe trattarsi del primo passo di un percorso che potrebbe proseguire con il cessate il fuoco nel Mar Nero e con un cessate il fuoco totale. In cambio, il presidente russo ha chiesto espressamente a Trump lo stop americano degli aiuti militari e della condivisione dei dati di intelligence con Kiev: questa sarebbe la condizione primaria per risolvere in modo pacifico il conflitto in Ucraina.

La replica di Zelensky. “Per ora aspettiamo i dettagli dalla parte americana, ma al momento abbiamo gli Shahed e la minaccia missilistica nel nostro Paese, quindi gli accordi non funzionano ancora”. L’ufficio del presidente ha sottolineato che la proposta di tregua nei cieli e nei mari era originariamente venuta dall’Ucraina. Tuttavia, la parte americana aveva proposto di andare oltre, arrivando a un cessate il fuoco totale. Per Zelensky, Putin non è pronto a “porre fine” alla guerra e le sue condizioni “puntano a indebolire l’Ucraina”.Zelensky vuole l’Europa al tavolo delle trattative. Tutto ciò che riguarda la sicurezza europea deve essere deciso insieme all’Europa”, ha detto su X il leader ucraino, arrivando in Finlandia insieme alla first lady Olena in Finlandia, prima della telefonata Putin-Trump. Il presidente ucraino ha affermato che i colloqui di domani con i vertici politici del Paese si concentreranno sul sostegno alla difesa, sugli investimenti nella produzione di armi ucraina e sull’integrazione europea di Kiev. Intanto Francia e Germania fanno sapere che continueranno a fornire aiuti militari all’Ucraina.