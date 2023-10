Mahsa Amini e le donne iraniane ricevono il Premio Sacharov

Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, istituito nel 1988 per onorare le persone e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali, è stata assegnato a Jina Mahsa Amini e al movimento di protesta iraniano “Donna, vita e libertà”.

Mahsa Amini, aveva 22 anni, quando il 13 settembre dell’anno scorso fu arrestata dalla polizia a Teheran perché non indossava l’hijāb, il velo, in maniera adeguata. Mahsa morì in ospedale tre giorni dopo a seguito di abusi fisici subiti durante la detenzione. La sua morte scatenò massicce proteste guidate dalle donne in Iran.