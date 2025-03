“Ottima” telefonata tra Trump e Zelensky, stabiliti alcuni punti fermi per la pace

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Telefonata di circa un’ora ieri tra il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, una telefonata che è stata definita “ottima”.

“Siamo sulla buona strada”, ha detto il presidente americano, che – secondo la Casa Bianca – aiuterà Kiev ad ottenere più difesa aerea dall’Europa e ipotizza il controllo Usa sulla centrale ucraina di Zaporizhzhia. “Possiamo raggiungere una pace duratura entro l’anno”, ha commentato Zelensky, parlando di un colloquio “schietto”.

Per il tycoon le posizioni di Russia e Ucraina sono in fase di allineamento e spetterà ai team tecnici che si incontreranno nei prossimi giorni chiudere il cerchio. Anche Zelensky si è detto soddisfatto del colloquio che ha definito “franco” e “sostanziale”. “Abbiamo concordato che l’Ucraina e gli Stati Uniti devono continuare a lavorare insieme per raggiungere una vera fine alla guerra. Crediamo che insieme all’America, al presidente Trump e sotto la guida americana, si possa raggiungere una pace duratura quest’anno”, ha scritto su X. I due leader hanno anche “esaminato la situazione nel Kursk” e hanno concordato “di condividere le informazioni tra i loro stati maggiori della difesa man mano che la situazione sul campo di battaglia si evolve”.

Al di là degli scambi di cortesia, il presidente americano e quello ucraino hanno stabilito alcuni punti fermi, elencati in una lunga nota del dipartimento di Stato americano.

Innanzitutto, Trump si è impegnato ad aiutare Zelensky ad ottenere nuovi sistemi di difesa aerea, in particolare ‘Patriot’, anche se non direttamente dalle riserve del Pentagono. Un’apertura parziale del presidente americano che ha sempre avvertito di non voler fornire più armi all’Ucraina. In secondo luogo, mentre sembra per il momento sospeso l’accordo sulle terre rare, il commander-in-chief si è proposto di contribuire alla sicurezza di Kiev in un’altra veste, controllando le centrali elettriche e nucleari del Paese. Trump ha affermato che gli Stati Uniti “potrebbero essere molto utili nella gestione di tali impianti con la loro competenza in materia di elettricità e servizi di pubblica utilità”. “La proprietà americana di queste centrali rappresenterebbe la migliore protezione per tale infrastruttura e il miglior supporto per l’energia ucraina”, si sottolinea nella nota sul colloquio. Il tycoon ha anche promesso di “riportare a casa” i bambini ucraini rapiti, un tema che sta molto a cuore a Zelensky e a tutto il suo popolo.

Dal canto suo Kiev ha accettato di porre fine “agli attacchi all’energia e ad altre infrastrutture civili”, come chiesto nella proposta russa di tregua parziale. “Gli ucraini vogliono la pace, motivo per cui l’Ucraina ha accettato la proposta di un cessate il fuoco incondizionato” avanzata dagli Stati Uniti la scorsa settimana a Gedda, ha messo in evidenza il leader ucraino. “Continueremo a lavorare per far sì che ciò accada. Riteniamo che tali passi siano necessari per creare la possibilità di preparare un accordo di pace completo durante il cessate il fuoco”, ha assicurato.

Tutto questo però è avvenuto sullo sfondo di accuse reciproche di attacchi. Da una parte Mosca ha denunciato di aver respinto cinque offensive delle forze ucraine verso la regione russa di Belgorod e di aver abbattuto 57 droni ucraini su quattro regioni russe e sul Mar d’Azov. Dall’altra Kiev ha accusato le forze russe di aver attaccato con due missili balistici Iskander-M, quattro missili antiaerei S-300 e 145 droni di vario tipo e di aver colpito il sistema elettrico che alimenta le ferrovie nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, nel centro del Paese. Mentre il ministero della Difesa russo ha annunciato che lo scambio di 175 prigionieri di guerra per parte, come annunciato dopo la telefonata tra Putin e Trump, è stato concluso con successo. Secondo quanto riferito Mosca ha consegnato a Kiev anche 22 prigionieri di guerra “seriamente feriti” e che “necessitano di cure mediche urgenti come “gesto di buona volontà”.

Intanto, il Cremlino ha annunciato che l’incontro Putin-Trump si terrà in Arabia Saudita, pur senza specificare quando.