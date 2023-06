Putin: “Armi nucleari russe già in Bielorussia”. Incontro Mattarella – Ambasciatore russo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 478. Oggi il presidente russo Putin parlando al Forum economico internazionale di San Pietroburgo ha dichiarato che alcune armi nucleari russe sono già state consegnate alla Bielorussia e il resto verranno trasferite entro la fine dell’anno.

“La Nato – ha aggiunto – viene trascinata nella guerra in Ucraina. Le forze di Kiev in questo momento attaccano in alcune aree, hanno perso diversi carri armati, i combattimenti continuano ma non hanno alcuna possibilità”, ha sottolineato il capo del Cremlino aggiungendo che la Russia sarà sempre parte dell’economia mondiale nonostante le sanzioni. Poi il capo del Cremlino ha chiesto di rispettare un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi.