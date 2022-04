Putin: operazione speciale andrà avanti. Su Bucha solo fake news

Visita del presidente russo Vladimir Putin al cosmodromo bielorusso di Vostochny. Insieme con lui Alexander Lukashenko, ed i due capi di Stato non hanno perso occasione per rinsaldare la loro amicizia e collaborazione.

Putin ha detto, riferendosi a Russia che Bielorussia, che “entrambe contrasteranno i tentativi di isolarle. Continueremo a opporci insieme a qualsiasi tentativo di rallentare lo sviluppo dei nostri Paesi o d’isolarli artificialmente dall’economia globale”. Putin ha poi aggiunto che “le sanzioni dell’Occidente contro la Russia hanno fallito”, il sistema finanziario e l’industria del Paese stanno funzionando”. “Impossibile” ha detto il presidente russo “isolare un paese così grande”.

Putin ha anche informato che insieme a Lukashenko “si è discusso della formazione di uno spazio di difesa comune e della garanzia della sicurezza dei nostri Stati, analizzato le misure per proteggere i confini occidentali, nonché il corso della cooperazione tecnico-militare, chiarito i piani per esercitazioni congiunte”.

Secondo Putin “russi, bielorussi e ucraini sono un unico popolo in tre, per cui quanto sta succedendo in Ucraina e’ una tragedia”. Putin ha poi sottolineato di nuovo che la Russia non aveva scelta, e doveva lanciare per forza l’operazione militare speciale che sta procedendo secondo i piani. Per Putin “l’Ucraina sta spingendo i negoziati in un vicolo cieco” e giudica fake news quello che viene raccontato su Bucha.