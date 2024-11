Usa, Wsj: Trump pronto a firmare l’uscita dall’accordo di Parigi sul clima. Domani al via la Cop29 a Baku

Trump si era già ritirato dall’accordo nel 2019 durante il suo primo mandato mentre il suo successore alla Casa Bianca, Joe Biden, aveva aderito di nuovo all’intesa con un ordine esecutivo firmato nel giorno del suo insediamento. Una mossa che arriva alla vigilia dell’apertura della Cop29 di Baku, la conferenza annuale dell’Onu sul clima in programma da domani fino al 22 novembre.

Trump non sarà quindi presente alla Cop29 in Azerbaigian ma del resto lo aveva detto in campagna elettorale. Ma non solo: sembra che abbia anche minacciato di uscire del tutto dalla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, l’Unfccc, quella che organizza le Cop. Ciò significherebbe che gli Usa non parteciperebbero neppure ai negoziati per definire le politiche mondiali sul clima. A Baku non ci sarà neanche il presidente uscente Biden, e neppure molti leader mondiali, da Xi a Modi a von der Leyen a Macron a Putin a Lula. Il 13 mattina dovrebbe intervenire la premier italiana Meloni.