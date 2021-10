Cabina di regia sul Pnrr, annunciati investimenti sulla scuola. Draghi: due Cdm a settimana

Oggi la cabina di regia sul Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, in cui sono stati annunciati nuovi interventi. Primo tra tutti, quello sulla scuola. Soddisfazione del ministro Bianchi: “Entro novembre siamo pronti a bandi per 5 miliardi, un punto fondamentale per sostenere la ripartenza del Paese. Si tratta di 3 miliardi per asili e scuole infanzia, 400 milioni per le mense, 300 per le palestre, 800 per le scuole nuove e 500 per la ristrutturazione degli istituti”.

Le parole del Presidente del Consiglio. Il Premier ha detto: “Oggi iniziamo questo percorso dall’istruzione, formazione e ricerca”, spiegando la motivazione di cominciare dalla scuola: “Un po’ perché il piano dovrebbe disegnare l’Italia di domani, di quelli che oggi sono giovani e poi questo straordinario evento del Nobel al professor Parisi fa pensare nostre potenzialità nel campo della ricerca e della scienza. Formazione e ricerca sono fondamentali per la crescita del nostro Paese”.

Sulla cabina di regia, il Premier ha ricordato che “Il rispetto degli impegni è determinante per l’assegnazione dei fondi europei. Ogni cabina di regia consente di fare il punto sull’attuazione dei singoli progetti di investimento e di individuare gli ostacoli che possono presentarsi in modo da poter intervenire subito e rispettare il calendario degli impegni”.



L’annuncio di Consigli dei Ministri ravvicinati. Per far fronte agli impegni, Draghi ha detto: “E’ il momento di chiudere e i tempi iniziano a essere corti. C’è un numero rilevante di provvedimenti da approvare entro l’anno, abbiamo sempre mantenuto gli impegni e non vogliamo smettere ora. Ci saranno due Consigli dei Ministri a settimana per rispettare scadenze ed impegni”.