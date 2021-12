Covid-19, arriva la stretta di Natale. Nuove norme dopo la cabina di regia

, dopo che la variante Omicron del Covid 19, nei numeri dell’Istituto Superiore di Sanità, rappresenta il pericolo maggiore.

Restrizioni, limitazioni ed obblighi. Le principali novità riguardano l’indossare la mascherina, che diventa obbligatorio all’aperto anche in zona bianca. Non solo. Per salire sui mezzi di trasporto pubblici ed agli eventi sportivi bisognerà indossare la FFP2. Inoltre, fino al 31 gennaio ci sarà il divieto di feste ed eventi che potrebbero portare ad assembramenti. Arrivederci quindi alle feste di piazza per l’avvento del nuovo anno.

Vaccini e Green Pass. La validità del certificato verde si riduce: dal 1 febbraio passa a 6 mesi. Obbligo di green pass rafforzato alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, sarà vietato il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi. Più breve anche il tempo che può intercorrere tra la seconda e la terza dose di vaccino: da 5 mesi si passa a 4.