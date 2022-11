Ecco la manovra: 136 articoli in 15 capitoli. Energia, fisco e pensioni temi caldi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’aveva definita una “manovra coraggiosa” la premier Giorgia Meloni. Forse perché, in un momento così delicato per il mondo intero, ci vuole davvero molto coraggio per portare a un passo sempre più avanti un’intera nazione. All’indomani della presentazione in conferenza stampa, il testo della manovra va verso il licenziamento definitivo. 136 sono gli articoli divisi in 15 capitoli; per una lunghezza complessiva di 70 pagine.

Energia, fisco e pensioni restano i temi caldi. Quelli che hanno suscitato maggior interesse negli italiani. “Sostegno alle imprese: rafforzato credito d’imposta per il caro energia. Aumento platea famiglie per le quali lo Stato interviene per calmierare bollette. Iva al 5% sul gas. Nuova norma su extraprofitti energetici”. È la sintesi delle misure per la manovra che la presidente del Consiglio pubblica su Twitter, per dare “subito risposte a famiglie e imprese”. Nel tweet si legge ancora: “La voce maggiore di spesa in Legge di bilancio sarà destinata a contrastare il caro energia: 21 miliardi nel 2023. Dal governo risposte concrete e immediate per mettere in sicurezza cittadini e imprese”.

Insomma il governo sembra aver risposto presente all’appello dei cittadini e delle imprese, che più volte avevano chiesto interventi per contrastare i problemi di questo periodo. Dunque, entrando nello specifico, la flat tax per gli autonomi sale a 85 mila euro; le mance ai camerieri saranno tassate al 5%; quota 41 a 62 anni diventa “Pensione anticipata flessibile”; stop alle cartelle sotto 1000 euro. E ancora: taglio del cuneo fiscale per un anno; due nuovi miliardi per la sanità; ribasso dell’Iva al 5% sui seggiolini auto per bambini. Se sarà una manovra utile per affrontare le cause del momento lo dirà solo il tempo. Intanto il governo si è mosso. E l’Italia spera.