Elezioni Regionali: Lazio e Lombardia al centrodestra. Netto vantaggio di Rocca e Fontana

Meloni commenta: “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo”. La premier Giorgia: “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambie il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato chee rafforza il lavoro del governo”. C’è allarme per la mancanza di affluenza alle urne degli italiani: secondo i dati non definitivi del ministero dell'Interno, alle 15 aveva votato il 41,8% degli aventi diritto. In particolare nel lazio il 37,2% e in Lombardia il 41,6% ed è il dato peggiore in 53 anni: l'affluenza più bassa si era infatti registrata nel 2010, quando aveva votato il 71,9% dei lombardi mentre nel 2018 nel Lazio era andato a votare il 66,55% degli aventi diritto, in Lombardia il 73,81%. A Roma è stato record di astensionismo: alle urne sono andati solo il 33,1%.

Il candidato del centrosinistra alla Regione Lazio Alessio D'Amato ha telefonato al rivale e vincitore delle elezioni Francesco Rocca: “E’ stata una telefonata cordiale con la quale D'Amato – si apprende dal suo staff – ha riconosciuto il risultato, gli ha fatto i complimenti e ha promesso che la sua sarà una opposizione dura sulle questioni concrete”.



Sui social il leader della Lega, Matteo Salvini ha scritto: “Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio. Se gli exit-poll venissero confermati sarebbe un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia”. E' un voto di fiducia al governo di centrodestra, quindi siamo soddisfatti”, ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

È iniziato lo spoglio per le elezioni Regionali nel Lazio e in Lombardia dopo la chiusura delle urne alle 15 di oggi. Secondo la terza proiezione fornita da Tecnè per Mediaset si conferma la vittoria del centrodestra:con il 53,1% dei voti,con il 56,1%. In Lombardia seguono Pierfrancesco Majorino del Pd e M5s al 34,4% e Letizia Moratti del Terzo Polo al 10,3%. Nel Lazio seguono Alessio D'Amato del Centrosinistra col 34% e Donatella Bianchi del M5s al 11,3%.