Fine vita, la Toscana approva la legge sul suicidio assistito

La legge sul fine vita è stata approvata, in particolare, con 27 voti favorevoli del Pd – esclusa la consigliera regionale Dem Lucia De Robertis che non ha espresso il suo voto -, Iv, M5s, Gruppo Misto e 13 voti contrari del centrodestra, Lega, Fi, Fdi. La proposta di iniziativa popolare è stata modificata con dodici emendamenti e sub emendamenti mirati ad ottenere una norma di carattere procedimentale, sostanzialmente organizzativo, che detta tempi e modi dell’attuazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale.



Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, adesso, le Aziende Usl dovranno istituire una commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al suicidio assistito. La legge fissa poi i tempi e le modalità per l’accesso al fine vita: si prevede che la procedura per la verifica dei requisiti si concluda entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza. In caso di esito positivo, la commissione permanente procede all’approvazione o alla definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito entro 10 giorni. Ed entro 7 giorni l’azienda sanitaria locale assicura il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco. La norma stabilisce poi che queste prestazioni siano gratuite e si stanziano 10mila euro all’anno per tre anni.