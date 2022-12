Migranti, Cdm approva nuovo dl. Stretta sulle ong: transito solo per i soccorsi

Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha dato via libera al nuovo decreto sui migranti, con regole più stringenti anche per le ong e i soccorsi in mare con tanto di multe e confische per chi non rispetta le nuove regole. Le disposizioni, spiega il governo, “mirano a contemperare l’esigenza di assicurare l’incolumità delle persone recuperate in mare, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale in materia, con quella di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay, del 1982”.

Secondo quanto si legge nella bozza del decreto le navi potranno transitare e intervenire solo per i soccorsi: sotto il controllo e le indicazioni delle autorità territoriali. In caso contrario, sono previste sanzioni per il comandante, l'armatore e il proprietario, da 10.000 fino a 50.000 mila euro, compresa la confisca del mezzo: che deve anche avere una “idoneità tecnica” per la sicurezza nella navigazione. La bozza prevede anche “iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale”.

“Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale – si legge ancora – sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità”. Inoltre si prevede che il porto assegnato dalle autorità “sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso”.

Per il resto delle misure sulla sicurezza il governo lavora ad un nuovo decreto che sarà pronto a gennaio. Un risultato di compromesso ottenuto al termine di molte riunioni tecniche e di tanti confronti politici, caratterizzati da momenti di tensione all'interno della maggioranza.

