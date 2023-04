Il Parlamento approva il Def. Il Consiglio dei Ministri si riunisce il 1° maggio

La Camera e il Senato hanno approvato la risoluzione di maggioranza sul Def. A Montecitorio i voti a favore sono stati 221, 115 i contrari. Via libera anche alla nuova relazione di maggioranza sullo scostamento del pareggio di bilancio, per 3,4 miliardi di euro, con 221 sì e 116 no. A Palazzo Madama la nuova risoluzione è stata approvata con 112 voti favorevoli, 57 contrari e nessun astenuto.

A seguito dell’approvazione del Def, il Consiglio dei ministri è stato convocato per lunedì 1° maggio alle 10 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno ci sarebbe un decreto legge con misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e in materia di salute. Fra i provvedimenti in esame, anche un disegno di legge in materia di lavoro e un decreto legislativo in attuazione della Delega al Governo in materia di disabilità del 2021.