Via libera al decreto legge Omnibus: dal raddoppio della flat tax, al contributo per sfollati di Scampia

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge omnibus che comprende diversi interventi. In primo luogo è stato istituito un piano economico per le famiglie coinvolte nel crollo delle Vele di Scampia. Il governo ha previsto un contributo mensile fino a quando i 220 nuclei familiari coinvolti nel crollo non troveranno una sistemazione stabile e comunque entro il 31 dicembre 2025. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci precisa: “Viene riconosciuto un contributo da 400 euro a nucleo familiare fino a un massimo di 900. Una somma aggiuntiva alle famiglie con persone anziane (65 anni) e/o disabili”.



Raddoppia la flat tax: il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti spiega: “C’è il raddoppio della cosiddetta flat tax per i miliardari che decidono di trasferire il loro domicilio fiscale in Italia”. L’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia sale quindi dagli attuali 100mila ai 200mila euro l’anno. Il ministro ha poi chiarito: “Le banche saranno chiamate, come tutti i cittadini, a contribuire alla finanza pubblica, penso non ci sia nulla di strano”.