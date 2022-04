14/22 Voci in onda: i “boss” delle macchinette, finalmente il Parco Sud a Thiene e il ricordo di Nadia De Munari

Buon pomeriggio carissimi amici ed amiche,

Questa settimana siamo partiti con un’azienda che sicuramente tutti apprezzerete: i “boss” delle pause caffè, i “pusher” della caffeina, sempre pronti a placare le vostre voglie di zuccheri post pranzo, i languorini del pomeriggio o dissetarvi nei mesi estivi. Stiamo parlando di Mariangela e Luca Adriani, CEO di Fas International: “quelli delle macchinette”, come si sono definiti durante la puntata di StartUp. La loro azienda, nata nel giardino di casa Adriani nel 1967, è diventata leader nel settore del vending italiano ed europeo. Da quasi cinquant’anni progettano e realizzano distributori automatici prodotti esclusivamente in Italia. Scopri di più ascoltando il podcast.

Ascolta “FAS – Mariangela E Luca Adriani” su Spreaker.

Dopo aver fatto rifornimento di energie con snack e bevande, Gianni e Giulia hanno proposto un quesito interessante agli ascoltatori di We Love Italia: cosa vorresti eliminare dalla tua vita? In questa puntata abbiamo imparato che qualche volta, per raggiungere mete lontane, bisogna lasciare indietro ciò che ci appesantisce.

Ascolta “Cosa vorresti eliminare dalla tua vita?” su Spreaker.

A Parlami di Te, Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel hanno voluto dedicare la puntata a Nadia De Munari, volontaria laica dell’operazione Mato Grosso, originaria di Schio, che un anno fa è stata violentemente uccisa in Perù. È stata ricordata in una puntata ricca di emozioni dalla sorella Vania e la cugina Laura. Nadia, amante della natura e della gente, era una ragazza appena ventenne quando è partita per la sua prima missione con il Mato Grosso che l’ha portata in America Latina dove ha passato 20 anni della sua vita fino alla morte violenta. Nell’anniversario della scomparsa la famiglia e i bambini da lei aiutati celebrano la vita di Nadia e il suo lavoro con il progetto “Un pozzo per Nadia”.

Ascolta “Nadia De Munari, il ricordo della sorella e cugina ad un anno dalla scomparsa” su Spreaker.

Giampi Michelusi, assessore factotum di Thiene è tornato a trovarci a L’Eco Dei Comuni per parlarci di eventi e strutture sportive. Il Comune di Thiene, che vanta ben 45 società sportive, sta lavorando assiduamente per rendere lo sport a portata di tutti partendo dagli atleti più piccoli. Proprio domani viene inaugurata la Cittadella Sportiva al Parco Sud: era un progetto fermo da vent’anni, fra fallimenti e intoppi burocratici e non è solo un parco dedicato allo sport ma anche un’arena spettacoli capace di accogliere 5500 posti a sedere per ospitare eventi sportivi, musicali e culturali.

Ascolta “Giampi Michelusi, eventi sportivi e culturali a Thiene” su Spreaker.

Negli ultimi sette giorni lo sport è stato protagonista anche del venerdi pomeriggio di Radio Eco Vicentino, grazie a Break Point, il programma curato da Omar Dal Maso. La scorsa settimana abbiamo parlato di rugby insieme al presidente di Rav Rugby Alto Vicentino Marco Fantato. Se vi siete persi la puntata, potete ascoltarla in podcast.

Ascolta “Marco Fantato, presidente di RAV Rugby Alto Vicentino” su Spreaker.

Questa settimana poi è tornato in studio anche il team di Fogolare Veneto che ci ha proposto dieci nuovissime ricette tutte a base di frutta. Dai primi piatti, ai secondi persino alcuni semplici e dissetanti dessert, tantissime golosità per la stagione estiva. Vi proponiamo una delle nostre preferite, una pietanza che combina il dolce e il salato con un tocco di freschezza: le scaloppine alle ciliegie e menta. Buon ascolto e buon appetito.

Ascolta “Scaloppine Ciliegie E Menta – Fogolare Veneto” su Spreaker.

