30/22 Voci in onda: Federico Rossi, fattorie sociali, passeggiate, musica e pan di Spagna

Buon venerdì a tutti i nostri lettori e lettrici, ascoltatori e ascoltatrici!

Eccoci come ogni settimana a raccontarvi gli ospiti che sono venuti a trovarci a Radio Eco vicentino (a proposito, avete visto il nuovo sito??!!).

A Music Around Silvia Scagliarini ha dato spazio come ogni settimana a tante sonorità.

Ha intervistato anche tre nuove promesse della musica italiana: Ro’Hara, Francesco Giordano e IoSonoRama.

Ascolta “Music Around del 3 Ottobre 2022” su Spreaker.

Ospite di Start Up è stata invece una bellissima esperienza che unisce mondo agricolo e educazione: la fattoria sociale e didattica Massignan di Brendola: un luogo magico, dove si possono gustare cibi sani, i bambini vanno alla scoperta degli animali della fattoria e si possono acquistare le genuinità del punto vendita, accolti dai padroni di casa: Stefania Pasquale e Orfeo Rigon.

Ascolta “Stefania Pasquale e Orfeo Rigon dalla Fattoria didattica e sociale Massignan” su Spreaker.

La puntata di We Love Italia, con Gianni Manuel e Martina Polelli ci ha invece portati alla scoperta di sentieri e belle passeggiate nel nostro territorio: escursioni adatte a tutti i tipi di appassionati: giovani, adulti, agé e famiglie con bambini.

Ascolta “Sentieri e belle passeggiate” su Spreaker.



Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel sono stati poi davvero felici di dare spazio a Parlami di te s Federico Rossi, lo scledense che ha salito lo Stelvio, primo al mondo, in carrozzina.

Una vera forza della natura, che è venuto a trovarci con la sua fidanzata Giada.

Ascolta “Federico Rossi: quando il limite non limita” su Spreaker.

E veniamo, prima di salutarci, alla cucina di Fogolare Veneto! Questa settimana, il nostro chef Amedeo Sandri e il nostro sommelier Maurizio Falloppi ci propongono un impasto che è alla base di moltissimi dolci: il pan di Spagna!

Ascolta “Pan di Spagna – Fogolare Veneto” su Spreaker.



Vi ricordiamo che sul nuovo sito di Radio Eco Vicentino potete trovare anche i podcast con gli ospiti delle scorse settimane, tutti interessantissimi!

Infine, come sempre, prima di salutarvi vi ricordiamo che tutti i nostri podcast e i programmi sono disponibili non solo sul sito di Radio Eco Vicentino ma anche sulla nostra app, scaricabile dall’App Store o Google Play. Li potete trovare anche sulle principali piattaforme, come Spreaker e Spotify.

Per iscriversi alla newsletter quotidiana della testata e a quella settimanale della web-radio e riceverla direttamente sulle vostre caselle di posta elettronica, cliccate invece qui.