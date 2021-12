Achille Lauro: più di 100mila dollari in beneficenza con il battito del suo cuore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Achille Lauro si è esibito al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 7 dicembre, con il suo One Night Show , il concerto speciale realizzato con l’accompagnamento della sua band e dell’Orchestra della Magna Grecia e, grazie a una speciale tecnologia, ha trasformato il proprio battito cardiaco in un’opera d’arte digitale.

Le opere NFT (Non-Fungible-Tokens), realizzate live durante la serata per la prima volta al mondo, sono state messe all’asta online. Il ricavato sarà interamente donato in beneficenza al reparto di cardiochirurgia infantile del Policlinico del Gruppo San Donato di Milano. Ringraziando il pubblico per aver assistito al suo concerto, in un post Achille Lauro ha dato appuntamento ai suoi fan in tour, che è in programma per il prossimo maggio.