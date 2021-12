Rolling Stones: concerto segreto per celebrare Charlie Watts

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo aver chiuso il No Filter tour, i Rolling Stones hanno suonato dal vivo il 6 dicembre in un piccolo club di Londra, il Ronnie Scott, per celebrare Charlie Watts. Il concerto è stato organizzato da Charlotte, la nipote di Charlie Watts, e da altri membri della sua famiglia.

Sul palco insieme a loro c’erano l’ex bassista degli Stones Bill Wyman, il batterista Steve Jordan, i cantanti Bernard Fowler e Lisa Fischer, il sassofonista Tim Ries, il bassista Dave Green, i pianisti Ben Waters, Alex Zwingernberger e Jools Holland.

Il pubblico era di solo 200 persone, a cui è stato chiesto di non scattare fotografie o girare video.

Non ci sono notizie certe di cosa hanno in programma i Rolling Stones per il futuro. Senza l’amico che li ha accompagnati per 59 anni, la decisione non sarà facile.