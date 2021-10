Adele, Easy On Me: record nella classifica del Regno Unito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il nuovo brano di Adele, Easy on Me, ha battuto ogni record di vendita e di streaming nella prima settimana della sua pubblicazione, volando dritto alla posizione numero 1 della Official Singles Chart nel Regno Unito, e collezionando 24 milioni di stream , più 23.500 acquisti di download digitali.

Easy On Me è il primo singolo di Adele pubblicato in sei anni di pausa ed è la traccia principale del suo prossimo album “30”. Si tratta di una ballata straziante che parla del suo divorzio. Nella sua intervista a Vogue America, Adele ha detto che “30” era diventato un modo per spiegare le cose a suo figlio, incluso il motivo per cui i suoi genitori non vivevano più insieme.