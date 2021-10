Il ritorno live nei teatri di Raf e Tozzi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Raf e Umberto Tozzi tornano ad esibirsi dal vivo insieme, dopo la lunga pausa causata dalla pandemia. I due artisti (e grandi amici) riprendono la loro collaborazione con un nuovo emozionante tour, “Due – La Nostra Storia” , che li riporterà a breve in molti rinomati teatri italiani, con capienza al 100%, e che partirà il 16 novembre con una data zero al Teatro dell’Aquila di Fermo. Da lì in poi torneranno a emozionare il pubblico suonando in molte città italiane, tra cui Genova, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Torino e Milano.

In Veneto attualmente sono previste due date, il 18 dicembre al Teatro PalaBassano Due di Bassano del Grappa, e il 10 febbraio al Pala Invent di Jesolo.