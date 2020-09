Alicia Keys ha una data d’uscita per il nuovo album

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il 18 settembre uscirà il nuovo album di Alicia Keys con il titolo “Alicia”. L’album in studio doveva essere pubblicato il 20 marzo ma, causa pandemia, la vantante aveva deciso di rimandare canzoni e tour.

La tracklist non è ancora stata annunciata ma includerà alcuni singoli precedenti come “Time Machine” e “Underdog”. Anche per le date del tour bisogna aspettare ancora un po’. Nel frattempo, la cantante ha anticipato l’uscita dell’album con tour con un nuovo singolo “Love Looks Better”.