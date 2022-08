Arriva un nuovo album di Taylor Swift a ottobre.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Taylor Swift pubblicherà un nuovo album il 21 di ottobre. Lo ha annunciato lei stessa agli MTV VMAs 2022, nel discorso di ringraziamento per uno dei premi ricevuti per il video di “All Too Well”. Non si tratta di una Taylor’s Version, ma di un album a tema.

Il disco si intitola “Midnights” e contiene 13 canzoni. In un post sui social, Taylor lo ha descritto come «una raccolta di pezzi scritti nel cuore della notte, un viaggio tra incubi e sogni». Spiega l’artista: «È per tutti noi che ci siamo girati e rigirati e abbiamo deciso di tenere le luci accese e andare alla ricerca di qualcosa, sperando di incontrare noi stessi quando l’orologio segna le 12». Il nuovo progetto racchiude quindi le storie di 13 notti insonni avvenute in ordine sparso nell’arco della vita della cantante.

“Midnights” e’ il primo album di brani inedito dopo il successo di “Folklore” e “Evermore”, usciti a cinque mesi di distanza uno dall’altro nel 2020.