MTV VMAs 2022: premiati anche i Måneskin

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lo scorso 28 agosto si sono svolti gli MTV VMAs 2022, che premiano i migliori videoclip e le migliori canzoni degli ultimi dodici mesi. Tra i vincitori, ci sono anche i Måneskin, primo gruppo italiano a portare a casa un riconoscimento ai prestigiosi premi.

Il quartetto capitolino è stato candidato agli MTV VMAs nelle categorie “Miglior artista esordiente”, “Miglior video alternativo” e “Miglior gruppo”. Il video di “I wanna be your slave”, singolo che lo scorso anno era stato anche riproposto in un’altra versione con Iggy Pop, ha permesso a Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan di essere il primo gruppo italiano a portarsi a casa il premio per “Miglior video alternativo”.

Nel corso della serata, i Måneskin hanno inoltre debuttato sul palco degli MTV VMAs con una performance molto provocatoria del loro recente singolo “Supermodel”, uscito lo scorso 13 maggio.